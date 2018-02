US-Notenbanker Quarles erwartet stärkere Inflation in den USA

22.02.2018, 09:33 Uhr | dpa-AFX

TOKIO/FRANKFURT (dpa-AFX) - Der US-Notenbanker Randal Quarles rechnet in den USA wieder mit einer stärkeren Preisentwicklung. Die aktuelle Phase mit einer vergleichsweise schwachen Inflation werde im Verlauf des Jahres enden, sagte Quarles am Donnerstag in einer Rede in Tokio. Mit Blick auf die jüngsten Konjunkturdaten sei damit zu rechnen, dass sich die Inflation wieder in Richtung der von der Fed anvisierten Zielmarke von zwei Prozent entwickeln werde.

Laut jüngsten Daten lag die Inflationsrate im Januar bei 2,1 Prozent. Die Kernrate ohne die schwankungsanfälligen Preise für Energie und Nahrungsmittel betrug allerdings nur 1,8 Prozent. Die US-Notenbank Fed orientiert sich bei der Preisentwicklung aber stark am PCE-Deflator. Der lag zuletzt im Dezember bei 1,7 Prozent. In seiner Rede verwies Quarles bei der Beschreibung der jüngsten Preisentwicklung explizit auf diesen Wert.

Quarles machte außerdem deutlich, dass die Preisentwicklung seiner Einschätzung nach keinen Grund zur Sorge darstelle. Zuletzt hatten jüngste Daten zur Entwicklung der Löhne in den USA darauf hingedeutet, dass sich die allgemeine Preisentwicklung wieder verstärken wird. Im Januar war der Anstieg der durchschnittlichen Stundenlöhne stärker als erwartet ausgefallen.

Randal Quarles zählt zu den neuen Mitgliedern im Führungsgremium der US-Notenbank Fed. Er wurde im vergangenen Herbst als Fed-Mitglied bestätigt, nachdem er zuvor von US-Präsident Donald Trump vorgeschlagen wurde.