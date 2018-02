Deutschland: Ifo-Geschäftsklima sinkt deutlich

22.02.2018, 10:20 Uhr | dpa-AFX

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Stimmung in den deutschen Unternehmen hat sich im Februar deutlich verschlechtert. Das Geschäftsklima fiel um 2,2 Punkte auf 115,4 Zähler, wie das Ifo-Institut am Donnerstag in München mitteilte. Analysten hatten mit einem wesentlich geringeren Rückgang auf 117,0 Punkte gerechnet. Allerdings erfolgt der Rücksetzer von hohem Niveau aus. Im Januar war Deutschlands bedeutendster konjunktureller Frühindikator auf einen Rekordstand gestiegen. "Die deutsche Wirtschaft tritt auf die Euphoriebremse", kommentierte Ifo-Chef Clemens Fuest.