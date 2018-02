Britische Wirtschaft wächst schwächer als erwartet

22.02.2018, 11:06 Uhr | dpa-AFX

LONDON (dpa-AFX) - Großbritanniens Wirtschaft ist Ende 2017 schwächer als bisher bekannt gewachsen. Im vierten Quartal habe das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,4 Prozent im Quartalsvergleich zugelegt, teilte das Statistikamt ONS am Donnerstag nach einer zweiten Schätzung mit. In einer ersten Schnellschätzung hatten die Statistiker ein Wachstum von 0,5 Prozent für die Monate Oktober bis Dezember gemeldet. Analysten hatten mit einer Bestätigung der ersten Erhebung gerechnet.

Damit hat sich die konjunkturelle Dynamik in Großbritannien Ende 2017 nicht verändert. Bereits im dritten Quartal war die zweitgrößte Volkswirtschaft Europas um 0,4 Prozent im Quartalsvergleich gewachsen, nachdem die Wachstumsraten im ersten und zweiten Quartal jeweils 0,3 Prozent betragen hatten.

Auch im Jahresvergleich fiel das Wachstum Ende 2017 etwas schwächer als bisher gedacht aus. In dieser Abgrenzung meldete die Statistikbehörde für das vierte Quartal ein Wachstum um 1,4 Prozent und damit etwas weniger als in der ersten Schätzung (1,5 Prozent).

Seit dem Brexit-Votum im Juni 2016 hatte das britische Pfund zeitweise deutlich an Wert verloren, was die Inflation nach oben trieb und die Kaufkraft der Briten schmälert. Zugleich profitierte die Exportwirtschaft vom günstigen Pfund-Kurs. Zuletzt hatte das Pfund aber wieder deutlich an Wert gewonnen.