Deutsche Anleihen: Deutliche Kursgewinne - Schwacher Ifo-Index stützt

22.02.2018, 17:50 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Donnerstag nach schwachen Konjunkturdaten merklich gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte bis zum späten Nachmittag um 0,34 Prozent auf 158,77 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 0,70 Prozent.

Das überraschend stark gesunkene Ifo-Geschäftsklima stützte die Anleihen. Der Frühindikator war im Februar überraschend stark gefallen. "Alles in allem liefert der Rückgang des Ifo-Index noch keinen Grund zur Sorge", kommentierte Carsten Brzeski, Chefökonom der Direktbank ING-Diba. Allerdings sprach er auch von einem ersten Kratzer für die ansonsten starke deutsche Wirtschaft.

Die in den USA überraschend gefallenen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung belasteten die Anleihen nicht. Das am Mittwochabend veröffentlichte Protokoll der US-Notenbank Fed hat die Anleihekurse in Europa damit nicht nachhaltig unter Druck gebracht. Die Fed hatte weitere Zinserhöhungen signalisiert und damit vorübergehend für steigende Renditen bei US-Staatsanleihen gesorgt. Am Donnerstag gerieten sie jedoch auch in den USA unter Druck.