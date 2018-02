AKTIEN-FLASH: Chevron und Exxon Mobil mit Ölpreisanstieg aufwärts

22.02.2018, 19:01 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem wöchentlichen Ölbericht des US-Energieministeriums sind am Donnerstag die Ölpreise gestiegen und mit ihnen auch die Kurse großer US-Ölkonzerne. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um rund 2 Prozent auf knapp 63 US-Dollar, das war der höchste Stand seit zwei Wochen. Gleichzeitig legten Aktien von Chevron um 1,74 Prozent zu und die von Exxon Mobil sogar um 2,50 Prozent.

Die in den USA überraschend gesunkenen Rohöllagerbestände beflügelten die Ölpreise. Dem Bericht zufolge sind die Lagervorräte an Rohöl zuletzt um 0,38 Prozent zurückgegangen und die Vorräte an Öldestillaten sogar um 1,71 Prozent. Die Nachfrage nach Kerosin ist den Angaben zufolge in den vergangenen vier Wochen um 2 Prozent gestiegen.