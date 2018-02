Eon weiter erholt - Fundamentaler Wert laut SocGen unterschätzt

23.02.2018, 10:28 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine positive Analystenstimme hat am Freitag die Aktien von Eon auf ein Dreiwochenhoch getrieben. Am Vormittag kletterten sie um knapp 1,5 Prozent auf 8,49 Euro und waren so hinter den Deutschen Telekom der zweitgrößte Dax -Gewinner. Den notwendigen Schub erhielt die Aktie von einem Kommentar der französischen Großbank Societe Generale, wonach sie im Vergleich zum Sektor deutlich unterbewertet sei. Analyst Lüder Schumacher sprach den Papieren deshalb eine Kaufempfehlung aus. Sein Kursziel von 9,70 Euro liegt mehr als 14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau.

Steigende Marktzinsen, auf die Versorger stets empfindlich reagieren, hatten laut Schumacher bei den Eon-Papieren in den vergangenen Monaten zu deutlich ihre Spuren hinterlassen. Im November 2017 hatten sie bei 10,81 Euro ihren höchsten Stand seit 2015 erreicht, dann aber ging es stetig bergab - im Februar zeitweise bis unter die Marke von 8 Euro. Davon haben sie sich in den vergangenen Tagen nur ein Stück weit erholt./tih/jha/

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------