23.02.2018, 10:33 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC Capital hat Hennes & Mauritz (H&M) von "Sector Perform" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 150 auf 125 schwedische Kronen gesenkt. Die Probleme des Textilkonzerns ließen sich nicht so schnell lösen, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er senkte seine Schätzungen und wird vorsichtiger./ajx/ag

Datum der Analyse: 23.02.2018