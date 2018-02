Bank of America hebt Zinsprognose für USA an

23.02.2018, 10:53 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Bank of America Merrill Lynch hat ihre Prognose für die Kapitalmarktzinsen in den USA spürbar angehoben. Die Anleiheexperten der Bank gehen jetzt davon aus, dass zehnjährige amerikanische Staatsanleihen zum Jahresende 2018 mit 3,25 Prozent rentieren werden, wie es in einer aktuellen Studie heißt. Derzeit liegt dieser Zins bei 2,9 Prozent, was bereits mehr ist als die Prognose der Bank für das erste Quartal 2018. Dies ist auch ein Grund für die Prognoseanpassung.

Die Gründe, die laut Bank of America für steigende Kapitalmarktzinsen sprechen, sind gleich geblieben. Analyst Mark Cabana nennt zum einen das absehbar höhere Staatsdefizit der USA. Dies ist eine Folge der Steuerreform und höherer Staatsausgaben, unter anderem für das Militär. Zum anderen verweist der Experte auf günstigere Wachstumsaussichten für die größte Volkswirtschaft der Welt. Außerdem geht er von steigenden Inflationsraten aus. Diese gehen in der Regel mit höheren Renditeaufschlägen einher.

Die Bank geht für 2018 von insgesamt drei Zinsanhebungen der US-Notenbank Fed aus. Dies entspricht der gegenwärtigen Prognose der Fed selbst. Es könnten aber auch mehr werden, meint Cabana, wenn er von "Aufwärtsrisiken" spricht. Im Laufe des Jahres dürfte der bereits begonnene Abbau der aufgeblähten Fed-Bilanz - ein Erbe des Kampfs gegen die Finanzkrise - Fahrt aufnehmen und den Trend zu steigenden Marktzinsen unterstützen, meint der Experte.

Die in den vergangenen Wochen deutlich gestiegenen Zinsen für amerikanische Staatsanleihen gelten als ein Hauptgrund für die jüngsten Börsenturbulenzen. Auslöser war die Erwartung anziehender Löhne und infolgedessen anziehender Inflationsraten. Hinzu kamen die Steuerreform und Ausgabeerhöhungen durch die US-Regierung, die die Wachstumsaussichten der USA verbessern. Gleichzeitig dürfte die Staatsverschuldung Amerikas steigen.