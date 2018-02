US-Anleihen: Kurse bauen Gewinne vor dem Wochenende aus

23.02.2018, 21:32 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Freitag im späten Handel die anfänglichen Kursgewinne noch etwas ausgebaut. Im Gegenzug gingen die Renditen, die in den Tagen zuvor teils deutlich zugelegt hatten, wieder zurück. Zwischenzeitlich fiel die Rendite zehnjähriger Papiere auf den niedrigsten Stand seit einer Woche. Am Markt war die Rede von einer Gegenbewegung. Nennenswerte Konjunkturdaten wurden vor dem Wochenende in den USA nicht veröffentlicht.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 100 Punkten. Sie rentierten mit 2,24 Prozent. Fünfjährige Papiere stiegen um 6/32 Punkte auf 100 1/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,62 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere gewannen 14/32 Punkte auf 98 30/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,87 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren legten um 29/32 Punkte auf 96 30/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 3,16 Prozent.