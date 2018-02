Frankreich will Bahnkonzern SNCF auf Vordermann bringen

26.02.2018, 11:51 Uhr | dpa-AFX

PARIS (dpa-AFX) - Frankreich will die hoch verschuldete staatliche Bahngesellschaft SNCF reformieren. "Der Status quo ist keine Option", sagte Regierungschef Édouard Philippe am Montag in Paris. Seine Mitte-Regierung hatte bereits im vergangenen Jahr gegen massiven Protest von Gewerkschaften die Arbeitsmarktreform unter Dach und Fach gebracht.

Philippe sprach Pannen, unpünktliche Züge und hohe öffentliche Kosten für die Bahn von 14 Milliarden Euro im Jahr an. Auch der Schuldenberg von rund 50 Milliarden Euro sei alarmierend, monierte Philippe. Er versicherte, dass der Bahnkonzern nicht privatisiert werden solle. Die Gewerkschaften haben für den 22. März bereits einen Aktionstag angekündigt.