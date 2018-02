Aufsichtsräte wollen Geelys Einstieg bei Daimler genau analysieren

26.02.2018, 12:14 Uhr | dpa-AFX

STUTTGART (dpa-AFX) - Die Arbeitnehmer-Vertreter im Daimler -Aufsichtsrat wollen den Einstieg des chinesischen Autobauers Geely genau unter die Lupe nehmen. Man werde sich intensiv damit auseinandersetzen, welche Auswirkungen der Schritt für das Unternehmen insgesamt sowie die Sicherheit von Standorten und Arbeitsplätzen in Deutschland hat, hieß es in einer Stellungnahme vom Montag. "Unsere Erwartung gegenüber Li Shufu ist, dass er langfristiges Interesse an Daimler hat und unser Unternehmen gemeinsam mit den Beschäftigten weiterentwickeln will."

Am Freitag war bekanntgeworden, dass Geely-Gründer Li mit rund 9,7 Prozent der Anteile bei Daimler eingestiegen ist. Das Geschäft war zwar grundsätzlich erwartet worden, die Dimension hatte jedoch überrascht. Li ist nun auf einen Schlag größter Einzelaktionär bei den Stuttgartern.