Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Air France-KLM auf 18,70 Euro

26.02.2018, 12:21 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Air France-KLM von 17,00 auf 18,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sie sehe in der Sommersaison die Gefahr, dass die Nachfrage der Fluggäste nicht mit dem Kapazitätswachstum bei europäischen Fluglinien Schritt halten kann, schrieb Analystin Ruxandra Haradau-Doser in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Sie sorgt sich daher vor allem auf den Langstrecken um die Durchschnittserlöse, während innereuropäisch konzentrierte Anbieter besser abschneiden könnten. Air France-KLM empfehle sie nach wie vor zum Kauf./tih/la

Datum der Analyse: 26.02.2018

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------