Merkel sieht Wirtschaftsressort als 'große Chance' für CDU

26.02.2018, 12:35 Uhr | dpa-AFX

BERLIN (dpa-AFX) - CDU-Chefin Angela Merkel hat den Verlust des Finanzministeriums im Falle einer neuen großen Koalition als "schmerzhaft" bezeichnet. Die CDU habe an dieser Frage aber nicht die Koalitionsverhandlungen scheitern lassen wollen, sagte Merkel am Montag auf dem Parteitag in Berlin mit Blick auf parteiinterne Kritik.

Merkel äußerte "Befremden" darüber, wie von einigen über das Wirtschaftsministerium geredet werde, das zum ersten Mal seit mehr als fünf Jahrzehnten wieder von der CDU geführt werden soll. Wenn die Amtsinhaber in den vergangenen Jahrzehnten Chancen nicht genutzt hätten, sei es an der CDU, dies zu ändern.

"Es liegt an uns, daraus etwas zu machen", betonte Merkel. Das Wirtschaftsressort könne wichtige Impulse bei Handel, Digitalisierung und Energie setzen. Mit dem Ministerium habe die CDU die "große Chance", die soziale Marktwirtschaft im 21. Jahrhundert zu erneuern. Neuer Wirtschaftsminister in einer großen Koalition soll der bisherige Kanzleramtschef Peter Altmaier werden.

Merkel dankte zugleich unter großem Applaus der Delegierten dem langjährigen Finanzminister Wolfgang Schäuble, der die Finanzpolitik Deutschlands und Europas geprägt habe.