NordLB hebt ProSiebenSat.1 auf 'Halten' und Ziel auf 30 Euro

26.02.2018

HANNOVER (dpa-AFX Broker) - Die NordLB hat ProSiebenSat.1 wegen der "deutlichen Verbesserung der Aussichten" von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und das Kursziel von 23 auf 30 Euro angehoben. Der Medienkonzern habe dank wieder ansteigender Einnahmen im wichtigen TV-Werbegeschäft mit einem guten Schlussquartal überrascht, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem seien zuletzt mit der Benennung des Nachfolgers an der Konzernspitze und der Partnerschaft mit General Atlantic strategische Weichen gestellt worden./ag/la

Datum der Analyse: 26.02.2018

