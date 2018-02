EZB-Chef Draghi will ELA-Notkredite ändern

26.02.2018, 19:10 Uhr | dpa-AFX

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, hat sich für eine Änderung der Regeln für die umstrittenen Notkredite für angeschlagene Banken ausgesprochen. Gefragt danach, warum die EZB Notkredite an die lettische Krisenbank ABLV jüngst nicht unterbunden habe, sagte Draghi am Montag in Brüssel, dies sei nur möglich, wenn die Hilfen mit geldpolitischen Aufgaben in Verbindung stünden.

Hintergrund der Bemerkung ist, dass die lettische Zentralbank am vergangenen Freitag die ELA-Nothilfen (ELA steht für Emergency Liquidity Assistance) an die vor dem Zusammenbruch stehende Bank deutlich erhöht hatte. Dies geschah offenbar nur kurz bevor die EZB der drittgrößten Bank Lettlands den wahrscheinlichen Untergang attestiert hatte.

"Die ELA-Regeln sollten geändert werden", forderte Draghi am Montag vor einem Ausschuss des EU-Parlaments. Er selbst habe schon mehrfach dafür plädiert, die ELA-Notkredite zu zentralisieren. Aktuell werden die Notkredite nicht von der EZB, sondern von den nationalen Notenbanken gewährt, die auch das Ausfallrisiko tragen. Bekanntheit hat die ELA vor allem in der Griechenland-Krise erlangt, als die griechischen Banken mit Notkrediten von deutlich mehr als hundert Milliarden Euro über Wasser gehalten wurden.