Ausgewählte ANALYSTEN-EINSTUFUNGEN vom 26.02.2018

26.02.2018, 21:47 Uhr | dpa-AFX

Goldman senkt Ziel für MTU Aero Engines auf 138 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für MTU von 144 auf 138 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Mit seinen reduzierten Schätzungen für den Triebwerksbauer reflektiere er die neuen Rechnungslegungsvorschriften sowie jüngste Währungseffekte, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Montag vorliegenden Studie.

JPMorgan hebt Ziel für Deutsche Börse auf 110 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Börse nach Zahlen für 2017 von 106 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe die Schätzungen für den Gewinn je Aktie des Börsenbetreibers für die Jahre 2018 bis 2020 erhöht, schrieb Analyst Gurjit Kambo in einer am Montag vorliegenden Studie. Dem lägen höhere Schätzungen für die gehandelten Börsenvolumina zugrunde.

RBC Capital senkt Ziel für Inditex auf 30 Euro - 'Outperform'

NEW YORK - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Inditex von 32 auf 30 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Analyst Richard Chamberlain reduzierte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Prognosen für den Gewinn je Aktie in den Jahren 2019 und 2020. Der spanische Textilkonzern kämpfe weiterhin mit dem Gegenwind von der Währungsseite, allerdings seien die Papiere nunmehr etwas günstiger bewertet.

CFRA senkt Ziel für IAG Pence auf 700 Pence - 'Buy'

LONDON - Das Analysehaus CFRA hat das Kursziel für International Airlines Group nach Zahlen zum vierten Quartal von 750 auf 700 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Gewinnmarge (Ebit) dürfte in diesem Jahr mit geschätzten 11,8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 12,7 Prozent liegen, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer am Montag vorliegenden Studie. Der operative Gewinn sei im vierten Quartal hinter der Konsensschätzung zurückgeblieben.

NordLB hebt ProSiebenSat.1 auf 'Halten' - Ziel 30 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat ProSiebenSat.1 wegen der "deutlichen Verbesserung der Aussichten" von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und das Kursziel von 23 auf 30 Euro angehoben. Der Medienkonzern habe dank wieder ansteigender Einnahmen im wichtigen TV-Werbegeschäft mit einem guten Schlussquartal überrascht, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem seien zuletzt mit der Benennung des Nachfolgers an der Konzernspitze und der Partnerschaft mit General Atlantic strategische Weichen gestellt worden.

Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Bayer auf 105 Euro - 'Hold'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Bayer von 102 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst David Evans begründete in einer am Montag vorliegenden Studie das neue Kursziel unter anderem mit dem starken Wertanstieg der verbliebenen Covestro-Beteiligung und der niedrigeren Verschuldung beim Übernahmeziel Monsanto. 2018 dürfte der Pharma- und Agrarchemiekonzern Einbußen hinnehmen müssen, vor allem wegen des Gegenwinds von der Währungsseite. Die Bewertung des Papiers erscheine nach dem Kursrückgang inzwischen zwar vernünftig, größere Chancen böten sich aber etwa bei Shire, Sanofi oder Novartis.

Kepler Cheuvreux senkt Lufthansa-Ziel auf 22,70 Euro - 'Reduce'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Lufthansa von 25,00 auf 22,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Reduce" belassen. Sie sehe in der Sommersaison die Gefahr, dass die Nachfrage der Fluggäste nicht mit dem Kapazitätswachstum bei europäischen Fluglinien Schritt halte, schrieb Analystin Ruxandra Haradau-Doser in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie sorgt sich daher vor allem auf den Langstrecken um die Durchschnittserlöse. Die nach wie vor gute Stimmung zum Sektor könnte einen Dämpfer erhalten.

Hauck & Aufhäuser hebt Klöckner & Co auf 'Buy' - Ziel 12,40 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Klöckner & Co von "Sell" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 8 auf 12,40 Euro angehoben. Die neue Strategie des Stahlhändlers führe zu dynamischem Gewinnwachstum, schrieb Analyst Christian Sandherr in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Bewertung sei zudem alles andere als ambitioniert.

Berenberg hebt Ziel für Continental auf 210 Euro - 'Sell'

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Continental von 150 auf 210 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Analyst Fei Teng spielte in einer am Montag vorliegenden Studie die Optionen für eine Aufspaltung des Reifenherstellers und Autozulieferers durch und berücksichtigte die berechneten Wahrscheinlichkeiten nun in seinem Bewertungsmodell. Sein Fazit: Viele Möglichkeiten seien im Aktienkurs schon eingepreist.

CFRA senkt Ziel für Henkel auf 120 Euro - 'Hold'

LONDON - Das Analysehaus CFRA hat das Kursziel für Henkel nach Zahlen zum vierten Quartal von 130 auf 120 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Dynamik im bislang starken Klebstoffgeschäft des Konsumgüterproduzenten könne in diesem Jahr etwas nachlassen, schrieb Analyst Jia Man Neoh in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für die künftigen Margen sei er dagegen positiv gestimmt.

KUNDENHINWEIS: Sie lesen eine Auswahl der Analysten-Umstufungen von dpa-AFX