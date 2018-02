Automobilaktien geben nach Diesel-Urteil nach

27.02.2018, 12:36 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Papiere der deutschen Automobilhersteller haben am Dienstagmittag nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zu Diesel-Fahrverboten in deutschen Großstädten nachgegeben. BMW fielen um 0,74 Prozent zurück, Daimler um 0,63 Prozent und Volkswagen um 1,76 Prozent. Letztere hatten allerdings am Montag noch kräftig zugelegt.

"Ein für die Anleger überraschendes Votum ist die Entscheidung aber nicht", sagte ein Händler. Daher halte sich der Druck auf die Papiere bislang auch in Grenzen.

Das Bundesverwaltungsgericht hält Diesel-Fahrverbote in Städten nach geltendem Recht für grundsätzlich zulässig. Die beklagten Städte Düsseldorf und Stuttgart müssten aber ihre Luftreinhaltepläne auf Verhältnismäßigkeit prüfen, urteilte das Gericht./bek/jha/

