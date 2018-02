HSH Nordbank: Kieler Betriebsrat fordert Hilfe von Daniel Günther

28.02.2018, 14:31 Uhr | dpa-AFX

KIEL (dpa-AFX) - Die Kieler Betriebsratsvorsitzende der HSH Nordbank Simone Graf hat sich an Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) mit der Bitte um Unterstützung gewandt. "Die Verantwortung der Landesregierung Schleswig-Holstein für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bank ist aus meiner Sicht mit dem heutigen Tag nicht vorbei", sagte sie am Mittwoch nach der Bekanntgabe des Verkaufs der früheren Landesbank an Finanzinvestoren. Günther hatte zuvor auf der Kieler Pressekonferenz gesagt: "Es gab keine Zusagen der Bieter, was den Standort Kiel angeht."

Die Landesregierung sollte nach Ansicht Grafs ihre Möglichkeiten nutzen, "die weiteren Belastungen in erträglichen Grenzen zu halten und neue Perspektiven zu befördern." In Kiel arbeiten laut Graf bei der HSH Nordbank einschließlich einer Tochterfirma 800 Menschen, in Hamburg etwa 1200. Laut dem Gesamtbetriebsratschef Olaf Behm droht bei der Bank wegen Einsparungen nun der Verlust von insgesamt hunderten Jobs.

Graf befürchtet, "dass der Zug Richtung Hamburg nun Tempo aufnehmen wird". Vielen Kollegen - etwa den Teilzeitkräften - werde ein Standortwechsel nicht möglich sein. Der Kieler Betriebsrat werde alles daran setzen, die neuen Eigentümer von den betriebswirtschaftlichen Vorteilen des Kieler Standortes zu überzeugen. "Darüber hinaus wünsche ich mir, dass der Vorstand unsere Vorschläge und Ideen nicht einfach vom Tisch wischen wird, sondern diese ernsthaft mit uns diskutiert."