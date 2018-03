Aktien New York Schluss: Dow rutscht deutlich ab - Februar-Bilanz sehr schwach

28.02.2018, 22:25 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger am US-Aktienmarkt haben am Mittwoch gegen Handelsende jeden Optimismus vermissen lassen. Nach einem über weite Strecken lustlosen Verlauf sackte der Dow Jones Industrial im späten Geschäft deutlich ab. Er schloss 1,50 Prozent tiefer bei 25 029,20 Punkten. Die Februar-Bilanz fällt mit minus 4,3 Prozent sehr schwach aus. Es ist zudem der erste Monatsverlust seit März 2017. Hauptgrund für das schwache Abschneiden ist die Furcht vor steigenden US-Zinsen.

Für den breit gefassten S&P 500 ging es zur Wochenmitte um 1,11 Prozent nach unten auf 2713,83 Punkte. Auch der technologielastige Nasdaq 100 , der sich die meiste Zeit über freundlich präsentiert hatte, war am Ende vor Verlusten nicht gefeit: Er sank um 0,67 Prozent auf 6854,42 Punkte.