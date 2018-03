Ölpreise sinken weiter - Hohe US-Fördermenge belastet

01.03.2018, 13:04 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag gesunken und haben damit an die Verluste der Vortage angeknüpft. Nachdem es am Morgen nach einer Stabilisierung ausgesehen hatte, ging es mit den Preise am Vormittag wieder nach unten.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai kostete gegen Mittag 64,25 US-Dollar. Das waren 48 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im April fiel um 41 Cent auf 61,23 Dollar.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern belastet ein neuer Rekordwert bei der Fördermenge an Rohöl in den USA die Preise. Am Mittwoch hatte die US-Regierung gemeldet, dass die US-Ölproduktion in der vergangenen Woche so hoch war wie noch nie. Außerdem waren die US-Ölreserven zeitgleich gestiegen. Ein Anstieg der US-Ölreserven kann ein Hinweis auf ein zu hohes Angebot auf dem Markt sein und belastet in der Regel die Ölpreise.