Steinhoff sacken ab - RBC: Aktie birgt große Risiken

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die seit Monaten auf niedrigem Niveau sehr stark schwankenden Aktien von Steinhoff haben am Donnerstag mehr als 10 Prozent eingebüßt. Sie lagen damit abgeschlagen am Ende des MDax . In Südafrika hatte die Börse wegen nicht fristgerecht vorgelegter Bilanzen den Handel mit Vorzugsaktien und bestimmten Anleihen der Poco-Mutter Steinhoff ausgesetzt.

Der Konzern, in Deutschland vor allem durch seine Beteiligung an der Billig-Möbelhauskette Poco bekannt, steckt in Folge eines Bilanzskandals seit Dezember in einer tiefen Krise. Der Kurs war Anfang Dezember wegen bilanzieller Unregelmäßigkeiten in nur vier Handelstagen um fast 90 Prozent eingebrochen.

Der Möbelhändler benötige dringend Liquidität, um das operative Geschäft von Tag zu Tag fortführen zu können, schrieb Analystin Shelly Xie von RBC Capital. Aus diesem Grund sei die Aktie mit hohen Risiken verbunden./bek/das

