Daimler wächst knapp mit Mercedes-Absatz in den USA

01.03.2018, 19:58 Uhr | dpa-AFX

ATLANTA (dpa-AFX) - Der Autobauer Daimler hat in den USA im Februar knapp mehr Autos verkauft als vor einem Jahr. Von der Marke Mercedes-Benz schlugen die Stuttgarter 24 760 Pkw los und damit ein Prozent mehr als vor einem Jahr, wie das Unternehmen am Donnerstag am US-Sitz in Atlanta (Georgia) mitteilte. Inklusive Vans-Nutzfahrzeugen und der Smart-Kleinwagenmarke stiegen die Verkäufe um 1,9 Prozent auf 27 894 Autos.

Deutlich mehr konnte Mercedes vom mittelschweren SUV-Modell GLC absetzen. Auch die neue Version der Luxuslimousine S-Klasse konnte deutlich zulegen. Auch die E-Klasse lief besser, die C-Klasse hingegen fand deutlich weniger Käufer. US-Chef Dietmar Exler versprach einem starken Abschluss des ersten Quartals im März. Inklusive Vans und Smart liegt Daimler nach zwei Monaten bei einem knappen Absatzplus von 0,4 Prozent.