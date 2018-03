Ausgewählte ANALYSTEN-EINSTUFUNGEN vom 01.03.2018

01.03.2018, 21:41 Uhr | dpa-AFX

CFRA hebt Ziel für Swiss Re auf 98 Franken - 'Hold'

LONDON - Das Analysehaus CFRA hat das Kursziel für Swiss Re nach Zahlen von 95 auf 98 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Resultate des Rückversicherers für 2017 hätten die Schätzungen wegen Belastungen durch Naturkatastrophen verfehlt, aber der Gewinn je Aktie sollte sich 2018 aufgrund einer niedrigeren Schaden-Kosten-Quote erholen, schrieb Analyst Ahmad Halim in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er betonte zudem, dass die Dividende steigen werde. Das Papier sei derzeit fair bewertet.

DZ Bank senkt Freenet auf 'Halten' und fairen Wert auf 28 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat die Freenet-Aktien nach Eckdaten für 2017 von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 34,50 auf 28,00 Euro gesenkt. Während die Resultate des Mobilfunkanbieters noch etwa im Rahmen der Markterwartungen ausgefallen seien, habe der Ausblick für 2018 enttäuscht, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

JPMorgan hebt Ziel für Zalando auf 39 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Zalando nach der Telefonkonferenz zu den Jahreszahlen des Online-Modehändlers von 35 auf 39 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Zwar habe sie ihre Schätzungen für das operative Ergebnis 2018 bis 2020 gesenkt, doch zugleich ihr Bewertungsmodell um ein Jahr weiter in die Zukunft verschoben, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Kepler Cheuvreux senkt Ziel für Carrefour auf 17 Euro - 'Reduce'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Carrefour nach Jahreszahlen von 17,50 auf 17 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Reduce" belassen. Analystin Fabienne Caron kürzte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ihre Gewinnschätzungen für den Handelskonzern nochmals. Da das Management in der Telefonkonferenz auf höhere Belastungen durch Abschreibungen und Gegenwind von der Währungsseite hingewiesen habe, seien die Markterwartungen womöglich immer noch zu hoch.

Oddo BHF senkt Ziel für Dürr auf 112 Euro - 'Neutral'

FRANKFURT - Die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für Dürr nach Zahlen von 119 auf 112 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Anlagenbauer sei mit seinem Cashflow unter dem Zielwert geblieben, schrieb Analyst Michael Junghans in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch der Margenausblick enttäusche./ag

Credit Suisse hebt Ziel für Iberdrola auf 6,80 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Iberdrola von 6,70 auf 6,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Stefano Bezzato passte sein Bewertungsmodell in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an die neuen Pläne des Managements der Spanier an.

Barclays senkt Ziel für Telefonica Deutschland - 'Equal Weight'

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Telefonica Deutschland nach Zahlen von 4,20 auf 4,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Resultate des vierten Quartals seien zwar beruhigend gewesen, schrieb Analyst Mathieu Robilliard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick des Mobilfunkers für das operative Ergebnis (Oibda) liege aber unter den Erwartungen. Es zeichne sich ein Übergangsjahr ab.

Independent Research senkt Ziel für Beiersdorf - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Beiersdorf nach Zahlen von 108 auf 96 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Der Ausblick des Konsumgüterkonzerns falle beim Umsatz moderat aus und enttäusche bei der operativen Marge, schrieb Analystin Laura Cherdron in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ag

Independent Research senkt Ziel für Bayer auf 102 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Bayer nach Zahlen von 120 auf 102 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Das Schlussquartal sei gemischt ausgefallen, schrieb Analyst Bernhard Weininger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick des Leverkusener Chemiekonzerns sei verhalten.

Credit Suisse hebt Ziel für KlöCo auf 15 Euro - 'Outperform'

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Klöckner & Co (KlöCo) nach Zahlen von 14,70 auf 15,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das vierte Quartal und auch der Ausblick des Stahlhändlers hätten den Erwartungen weitgehend entsprochen, schrieb Analyst Michael Shillaker in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sein Kursziel hob wegen der stärkeren Bilanzqualität moderat an.

KUNDENHINWEIS: Sie lesen eine Auswahl der Analysten-Umstufungen von dpa-AFX