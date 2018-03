US-Anleihen legen weiter zu - Protektionistische Politik Trumps

01.03.2018, 21:51 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Donnerstag weiter gestiegen. Im Gegenzug gaben die Renditen nach. Händler begründeten die Kursaufschläge vor allem mit dem sehr schwachen New Yorker Aktienmarkt, wo sich die Verluste im Verlauf erheblich ausgeweitet hatten. Zudem sorgte US-Präsident Donald Trump mit einer zunehmend protektionistischen Haltung für Schlagzeilen. Der Republikaner will in der nächsten Woche Strafzölle für Stahl- und Aluminiumimporte verhängen.

Während er damit die US-Wirtschaft immer mehr gegen ausländische Konkurrenz abschottet, kritisieren hochrangige amerikanische Zentralbanker dieses Vorgehen indirekt. "Protektionismus ist nicht die Antwort", sagte der einflussreiche Chef der regionalen Notenbank von New York, William Dudley, am Donnerstag in Brasilien. Er ergänzte, Strafzölle würden "oftmals nach hinten losgehen" und letztlich die Beschäftigten in den relevanten Branchen treffen.

Der neue US-Notenbankchef Jerome Powell hatte derweil am Donnerstag vor dem Bankenausschuss des US-Senats gesagt, es gebe derzeit keine Anzeichen für ein Überhitzen der amerikanischen Volkswirtschaft. Graduelle Zinsanhebungen seien daher angemessen.

Zweijährige Anleihen gewannen 2/32 Punkte auf 100 2/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,21 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 9/32 Punkte auf 100 7/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,58 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen rückten um 14/32 Punkte auf 99 16/32 Punkte vor. Im Vergleich zum frühen Handel sank ihre Rendite damit auf 2,81 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren kletterten um 24/32 Punkte auf 98 11/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,09 Prozent.