Aktien New York Ausblick: Dow dürfte weiter abrutschen

02.03.2018, 14:55 Uhr | dpa-AFX

(Klargestellt wird im dritten Absatz, dass der erste Kursrutsch des Dow von Ende Januar bis Anfang Februar lief.)

NEW YORK (dpa-AFX) - Weitere massive Kursverluste in Asien und Europa dürften auch die Wall Street am Freitag tiefer in die Knie zwingen. Der Broker IG taxierte den US-Leitindex Dow Jones Industrial rund eine Stunde vor Handelsbeginn am Freitag ein Prozent niedriger bei 24 360 Punkten. Kurz nach dem Auftakt werden die Ergebnisse des von der Uni Michigan ermittelten Verbrauchervertrauens erwartet.

Nach den Sorgen um das Tempo der Zinsschritte der US-Notenbank hatten die Anleger an den weltweiten Börsen nun verschnupft auf die Ankündigung von Strafzöllen durch den US-Präsidenten reagiert. Donald Trump goss derweil weiter ÖL ins Feuer: "Wenn ein Land (USA) viele Milliarden Dollar im Handel mit praktisch jedem Land verliert, mit dem es Geschäfte macht, dann sind Handelskriege gut - und einfach zu gewinnen", schrieb er im Kurznachrichtendienst Twitter." Zudem steht in Europa ein bewegtes Wochenende mit den Wahlen Italien und der Entscheidung der SPD über eine große Koalition in Deutschland bevor.

Chartanalyst Andre Tiedje von Godmode-Trader sieht für den US-Markt auch mit Blick auf den Kursverlauf weiteres Ungemach. So sei der Kursrutsch von Ende Januar bis Anfang Februar vermutlich nur der Anfang eines größeren Abschwungs gewesen. Der in dieser Woche wohl abgeschlossenen Erholung dürften neue Jahrestiefststände folgen, vermutet er.

Vorbörslich deutlich abwärts ging es mit minus 8 Prozent für die Papiere von J.C. Penney. Der Einzelhandelskonzern verfehlte im Vorjahr die Erwartungen bei Umsatz und bereinigtem Ergebnis deutlich. Dem Konzernumbau fallen nun auch einige Stellen zum Opfer.