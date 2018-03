Ausgewählte ANALYSTEN-EINSTUFUNGEN vom 02.03.2018

02.03.2018, 21:36 Uhr | dpa-AFX

Baader Bank hebt Ziel für Swiss Re auf 110 Franken - 'Buy'

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat das Kursziel für Swiss Re von 103 auf 110 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Schweizer seien einer der am besten mit Kapital ausgestatteten Rückversicherer, schrieb Analyst Daniel Bischof in einer am Freitag vorliegenden Studie. Swiss Re sei für Wachstum gut positioniert und dürfte gleichzeitig attraktive Barmittel an die Anteilseigner ausschütten.

DZ Bank senkt fairen Wert für Bayer auf 121 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen für Bayer nach Zahlen von 123 auf 121 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Ausblick des Pharma- und Chemiekonzerns auf 2018 sei verhalten, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bayer habe aktuell operativ mit Problemen im Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten und im Agrargeschäft zu kämpfen. Entscheidend für die Aktien bleibe vorerst aber die geplante Übernahme des US-Saatgutherstellers Monsanto.

SocGen hebt AB Inbev auf 'Hold' - Ziel runter auf 91 Euro

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat AB Inbev nach Zahlen von "Sell" auf "Hold" hochgestuft, das Kursziel aber von 97 auf 91 Euro gesenkt. Die Ergebnisse des Bierkonzerns deckten sich mit den Erwartungen, schrieb Analyst Andrew Holland in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Aktienkurs habe nun seinen fairen Wert wieder erreicht, weshalb er sie hochgestuft habe.

Citigroup senkt Ziel für Kion auf 85 Euro - 'Buy'

LONDON - Die US-Bank Citigroup hat das Kursziel für Kion vor einem Kapitalmarkttag von 88 auf 85 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Er habe die Schätzung für den bereinigten operativen Gewinn (Ebit) in diesem Jahr um 4 Prozent gesenkt, schrieb Analyst Martin Wilkie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Auftragseingang im Segment Lieferketten-Lösungen sei jedoch ermutigend, allerdings stelle sich hier die Frage nach der Entwicklung der Margen.

Kepler Cheuvreux senkt Ziel für Beiersdorf auf 93 Euro - 'Hold'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Beiersdorf nach Zahlen von 103 auf 93 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die avisierte stabile operative Marge in diesem Jahr sei die größte Enttäuschung gewesen, schrieb Analyst Karel Zoete in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er hält dies für etwas zu konservativ, kürzte aber dennoch seine Überschussprognose um 5 Prozent. Zudem trägt er mit seiner Kurszielsenkung massiv steigenden Investitionen Rechnung. Das weitere Rückschlagsrisiko für die Aktien hält Zoete aber für begrenzt.

RBC Capital hebt Ziel für Essilor auf 108 Euro - 'Underperform'

NEW YORK - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Essilor von 104 auf 108 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Das niedrigere Kursziel reflektiere unter anderem die vom Brillenhersteller angepeilten geringeren Investitionen und niedrigeren Ausgaben für Unternehmenszukäufe, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem verschob Dadhania den Bewertungshorizont in die Zukunft. Allerdings liege sein neues Ziel immer noch unter dem aktuellen Kursniveau, so dass es bei dem "Underperform"-Votum bleibe.

Barclays hebt Ziel für Zalando auf 51 Euro - 'Overweight'

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Zalando von 48,15 auf 51,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Online-Modehändler blicke positiver in die Zukunft, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die bestärke ihn in seiner Zuversicht, dass Zalando mit der neuen Plattform-Strategie Erfolg haben werde.

Equinet hebt Ziel für Heidelberger Druck auf 3,60 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat das Kursziel für Heidelberger Druck von 3,30 auf 3,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Stefan Augustin hat laut einer am Freitag vorliegenden Studie dank der guten Auftragslage nun mehr Vertrauen in den Konzernumbau. Er lobte insbesondere das neue Subskriptionsmodell.

Berenberg hebt Ziel für PSA auf 13,60 Euro - 'Sell'

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für PSA von 11,40 auf 13,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sell" belassen. Er rechne nach wie vor damit, dass der Autobauer durch die Übernahmen von Opel und Vauxhall Kapital verbrennen werde, schrieb Analyst Alexander Haissl in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seines Erachtens sind die Vermögenswerte des PSA-Konzerns rund um dessen Automarken überbewertet. Das Kursziel habe nur wegen der höheren Bewertung der Zulieferer-Tochter Faurecia angehoben sowie für das Kerngeschäft.

Baader Bank senkt Cancom auf 'Hold' - Ziel 79 Euro

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat Cancom nach Erreichen des unveränderten Kursziels von 79 Euro von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Aus den Eckdaten für 2017 ergebe sich kein weiteres Potenzial für seine Schätzungen für den IT-Dienstleister, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Freitag vorliegenden Studie.

