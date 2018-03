AfD: SPD ist jetzt der neue 'Kanzlerwahlverein'

04.03.2018, 14:32 Uhr | dpa-AFX

BERLIN (dpa-AFX) - Die AfD hat der SPD vorgeworfen, sie behindere mit ihrem Votum für eine neue Regierung unter Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) einen politischen Neuanfang. Nach dem Ja für eine Neuauflage der großen Koalition sei "ganz klar, dass die SPD der neue Kanzlerwahlverein geworden ist", sagte die Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Alice Weidel, am Sonntag in Berlin. Als "Kanzlerwahlverein" hatten AfD-Politiker bislang immer die CDU bezeichnet, der sie vorwerfen, sie habe sich von ihrem alten konservativen Kern zu stark entfernt. "Am Ende wird das System Merkel alle in den Abgrund ziehen", die CDU, die SPD und Deutschland.

Mit der Entscheidung der SPD für eine Regierungsbeteiligung fällt der AfD die Rolle der Oppositionsführerin zu. In den zurückliegenden Sitzungen des Bundestages hatten Abgeordnete der anderen Fraktionen der AfD mehrfach vorgeworfen, ihre Anträge und Gesetzesentwürfe seien schlampig formuliert und schlecht gemacht. Co-Fraktionschef Alexander Gauland sagte dazu: "Natürlich müssen wir uns professionalisieren." Dies sei auch das Ziel einer Klausurtagung des Fraktionsvorstandes an diesem Wochenende gewesen.

Der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag, Björn Höcke, erklärte in einer schriftlichen Mitteilung: "Die SPD-Basis folgt ihrer Parteiführung in den sicheren Abstieg in die politische Bedeutungslosigkeit." Die AfD werde die neue Volkspartei. "Die alte Sozialdemokratie ist Geschichte, die Zukunft gehört dem solidarischen Patriotismus."