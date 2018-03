DJV: Ergebnis muss uns zu denken geben - ARD und ZDF erleichtert

04.03.2018, 14:49 Uhr | dpa-AFX

BERLIN (dpa-AFX) - Von der Entscheidung gegen die Abschaffung der Rundfunkgebühr in der Schweiz erwartet der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) positive Signale für die deutsche Debatte. "Ich bin erleichtert", sagte der DJV-Vorsitzende Frank Überall der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. "Auf der anderen Seite muss uns zu denken geben, dass rund ein Drittel der Menschen dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk so kritisch gegenübersteht, dass sie ihn abgeschafft wissen wollen. Das ist ja immer noch eine stattliche Zahl, die die Initiative unterstützt hat."

Nach einer ersten Hochrechnung des unabhängigen Umfrageinstituts gfs.bern sprachen sich 71 Prozent der Wähler in der Schweiz bei der Volksabstimmung am Sonntag gegen die Abschaffung der Rundfunkgebühren aus.

Für den ARD-Vorsitzenden Ulrich Wilhelm ist die Entscheidung ein "wichtiges Signal für unabhängigen Qualitätsjournalismus auch über die Schweiz hinaus". Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ermögliche allen Menschen, unabhängig von ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit, Zugang zu umfassenden Angeboten, teilte Wilhelm mit. "Denn wer bei öffentlichen Gütern und hochwertigen Inhalten allein auf die Kräfte des Marktes vertraut, merkt: Mit einer Vielzahl an Marktlösungen und Bezahlmodellen wird es nicht gelingen, für die unterschiedlichsten Interessen ein so breites Gesamtpaket in dieser Qualität und regionalen Vielfalt zu liefern."

ZDF-Intendant Thomas Bellut teilte mit, das Abstimmungsergebnis sei ein ermutigendes Signal. Die Schweizer hätten damit deutlich gemacht, welche Bedeutung der öffentlich-rechtliche Rundfunk für eine pluralistische Gesellschaft habe. "Auch in Deutschland müssen sich ZDF und ARD richtigerweise immer wieder einer Legitimationsdebatte stellen und um die Akzeptanz bei den Beitragszahlern kämpfen."