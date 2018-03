Italiens Fünf-Sterne-Partei triumphiert: Alle müssen mit uns reden

05.03.2018, 04:30 Uhr | dpa-AFX

ROM (dpa-AFX) - Die europakritische Fünf-Sterne-Protestbewegung sieht sich nach ersten Prognosen und Hochrechnungen als Sieger der italienischen Parlamentswahl. "Jetzt müssen alle mit uns reden", sagte Alessandro Di Battista, der in Italien zu den bekanntesten Köpfen der Bewegung gehört, in der Wahlnacht in Rom. Er sprach von einem "Triumph" und einer "wahren Vergöttlichung", falls die Prognosen sich bestätigen sollten.

Nach einer Hochrechnung für den Senat vom Sender La7 kam die Bewegung von Parteigründer Beppe Grillo auf 33,6 Prozent. Damit verpasst sie allerdings eine Regierungsmehrheit. Das Gleiche gilt für die Mitte-Rechts-Koalition, die auf 36,5 Prozent kommt.

Eine Mehrheit im Parlament zu erzielen, werde für alle Parteien "schwer, wenn nicht unmöglich sein", erklärte Wolfango Piccoli von der europäischen Denkfabrik Teneo. "Eine lange Zeit des Kuhhandels zwischen den Parteien steht nun bevor."