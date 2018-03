05.03.2018, 04:47 Uhr | dpa-AFX

PEKING (dpa-AFX) - Chinas Wirtschaft soll in diesem Jahr um 6,5 Prozent wachsen. Dieses Wachstumsziel setzt Ministerpräsident Li Keqiang in seinem Rechenschaftsbericht für den Volkskongress. Die Inflation soll bei drei Prozent gehalten werden. Die diesjährige Plenarsitzung des nicht frei gewählten chinesischen Parlaments beginnt an diesem Montag in der Großen Halle des Volkes. Der Premier wird das gut zweiwöchige Treffen mit seinem Bericht eröffnen. Im vergangenen Jahr war die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt um 6,9 Prozent gewachsen und hatte das vorgegebene Wachstumsziel damit übertroffen.