Bei Lufthansa-Tochter AUA fallen wegen Tarifkonflikts viele Flüge aus

05.03.2018, 17:01 Uhr | dpa-AFX

WIEN (dpa-AFX) - Wegen des Tarifkonflikts bei der Lufthansa -Tochter Austrian Airlines (AUA) bleiben am Dienstag und Mittwoch zahlreiche Flugzeuge am Boden. Insgesamt würden aufgrund von Betriebsversammlungen des fliegenden Personals mehr als 140 von 570 ursprünglich geplanten AUA-Verbindungen gestrichen, sagte ein Firmensprecher am Montag. Rund 10 000 Passagiere seien betroffen.

Die Gewerkschaft hält das aktuelle Angebot der Airline - ein Gehaltsplus von 2,1 Prozent und eine Einmalzahlung von 1,4 Prozent - für die knapp 4000 Mitarbeiter an Bord der Flugzeuge für viel zu niedrig. Die AUA-Unternehmensleitung wiederum nennt die zweitägige Betriebsversammlung "völlig unverhältnismäßig".

Betroffen sind unter anderem Flüge zwischen Wien und Amsterdam, Basel, Brüssel, Budapest, Düsseldorf, Frankfurt, Genf, Hamburg, Köln/Bonn, Leipzig, München, Stockholm, Stuttgart, Zagreb und Zürich.