KONJUNKTUR von 17.00 Uhr - 05.03.2018

GESAMT-ROUNDUP/Machtkampf in Rom: Fünf Sterne und auch Lega wollen an die Macht

ROM - Nach der Parlamentswahl in Italien haben sowohl die rechtspopulistische Lega als auch die europakritische Fünf-Sterne-Bewegung Anspruch auf das Amt des Ministerpräsidenten erhoben. "Wir sind die absoluten Gewinner", sagte Fünf-Sterne- Spitzenkandidat Luigi Di Maio am Montag in Rom. Seine Partei repräsentiere das gesamte Land, den "ganzen Stiefel". Die Fünf Sterne waren bei der Wahl auf rund 32 Prozent gekommen und sind damit die stärkste Einzelkraft geworden. Allerdings kommen sie nicht auf eine Regierungsmehrheit.

Arbeitgeberverband Confindustria fordert Stabilität in Italien

ROM - Italiens größte Arbeitgeberorganisation Confindustria hat nach der Parlamentswahl ein verantwortungsbewusstes Verhalten der Parteien gefordert. Das Ergebnis der Abstimmung zeige, dass nur eine auf Wachstum angelegte Wirtschaftspolitik die Probleme Italiens lösen könne, teilte der Verband am Montag mit. Eine Politik im Interesse des Landes garantiere Stabilität und Regierbarkeit, hieß es weiter.

USA: Stimmung der Dienstleister weniger als erwartet eingetrübt

TEMPE - Die Stimmung der US-Dienstleister hat sich im Februar weniger stark eingetrübt als erwartet. Der Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) sei um 0,4 Punkte auf 59,5 Zähler gefallen, wie das Institut am Montag in Tempe mitteilte. Volkswirte hatten mit einem deutlicheren Rückgang auf 59,0 Punkte gerechnet.

ROUNDUP: Hauen und Stechen um US-Zölle geht weiter

BERLIN/WASHINGTON - Zwischen den USA und Europa geht das Hauen und Stechen um Donald Trumps Strafzölle und die Reaktion darauf weiter. Der US-Präsident verteidigte am Montag seine Politik und erklärte, Freunde und Feinde Amerikas hätten sich auf Kosten seines Landes bereichert. Das müsse aufhören. EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger rief zu angemessenen, aber wirksamen Gegenmaßnahmen auf.

ROUNDUP: Griechische Wirtschaft wächst 2017 - Tempo lässt zum Jahresende nach

ATHEN - Erstmals seit der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/09 ist die griechische Wirtschaft wieder auf Wachstumskurs - wenn auch mit gebremstem Tempo zum Jahresende. Im Gesamtjahr 2017 legte die Wirtschaftsleistung um 1,4 Prozent zu, wie das nationale Statistikamt Elstat am Montag mitteilte.

Irischer Regierungschef: Keine direkten Brexit-Gespräche mit London

DUBLIN - Der irische Regierungschef Leo Varadkar hat eine direkte Beteiligung Dublins an Gesprächen über die künftige Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland nach dem Brexit ausgeschlossen.

Kreise: Wirtschafts-Staatssekretär Baake bittet Altmaier um Entlassung

BERLIN - Der renommierte Klima- und Energieexperte Rainer Baake (Grüne) hat den designierten neuen Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) um seine Entlassung als Wirtschafts-Staatssekretär gebeten. Das geht aus einem Schreiben Baakes an Altmaier hervor, das der Deutschen Presse-Agentur am Montag vorlag. Zuvor hatte die "taz" darüber berichtet.

Anlegerstimmung in der Eurozone wird schlechter

FRANKFURT - Die Anlegerstimmung im Euroraum hat sich im März deutlich eingetrübt. Der vom Beratungsunternehmen Sentix erhobene Konjunkturindikator fiel gegenüber dem Vormonat um 7,9 Punkte auf 24,0 Zähler, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Damit entfernt sich der Indikator weiter von seinem im November erreichten Zehnjahreshoch von 34 Punkten. Analysten hatten aktuell mit einem viel geringeren Rückgang auf 30,9 Punkte gerechnet.

Eurozone: Einzelhandel startet etwas geschwächt ins neue Jahr

LUXEMBURG - Im Einzelhandel der Eurozone sind die Umsätze zum Jahresauftakt leicht gesunken. Wie das Statistikamt Eurostat am Montag mitteilte, lagen die Erlöse im Januar um 0,1 Prozent niedriger als im Dezember. Analysten hatten mit dieser Entwicklung gerechnet. Es handelt sich um den zweiten Dämpfer in Folge. Bereits im Dezember hatte es einen weit deutlicheren Rückgang gegeben.

Großbritannien: Dienstleister weniger zuversichtlich

LONDON - Die Stimmung unter Dienstleistern in Großbritannien hat sich im Februar spürbar aufgehellt. Wie das Institut Markit am Montag mitteilte, stieg der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex um 1,5 Punkte auf 54,5 Zähler. Analysten hatten zwar eine Aufhellung erwartet, allerdings nur auf 53,3 Punkte. Der Indikator rangiert schon seit längerem klar über der Marke von 50 Punkten, die wirtschaftliches Wachstum von Schrumpfung trennt.

