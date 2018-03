EU-Kommissar Moscovici: 'Originelle Zeiten' nach Italien-Wahl

06.03.2018, 06:01 Uhr | dpa-AFX

BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici erwartet nach der Parlamentswahl in Italien eine turbulente Phase. "Wir haben vermutlich einige originelle Zeiten vor uns", sagte Moscovici in Brüssel. "Ich war beängstigt, dass derartig populistische, nationalistische und anti-europäische Kräfte so stark sind, in einem Land, das zu den Gründern Europas zählt, und das immer an der Spitze europäischer Gestaltung stand", sagte der französische Sozialist weiter. "Ich habe nicht gut geschlafen." Das Land werde jedoch letztlich seinen Weg finden und "im Herzen Europas" bleiben.

Die europakritische Fünf-Sterne-Bewegung war aus der Wahl als stärkste Kraft hervorgegangen - sie kam auf knapp 33 Prozent. Die rechtspopulistische und ausländerfeindliche Lega schaffte es zudem auf etwa 17 Prozent. Die Bundesregierung unter Kanzlerin Angela Merkel hatte Italien zuvor bereits viel Erfolg bei der Bildung einer stabilen Regierung gewünscht.