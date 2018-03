KONJUNKTUR von 17.00 Uhr - 06.03.2018

06.03.2018, 17:11 Uhr | dpa-AFX

ROUNDUP/Südkorea: Nordkorea zu Gesprächen mit USA über Atomprogramm bereit

SEOUL/WASHINGTON - Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat nach südkoreanischen Angaben im Gegenzug für Sicherheitsgarantien Gespräche mit den USA über das Atomprogramm seines Landes und ein Waffentest-Moratorium in Aussicht gestellt. Die nordkoreanische Seite habe beteuert, ihr Land habe keinen Grund, Atomwaffen zu besitzen, sollten "die Sicherheit des Systems garantiert und militärische Bedrohungen Nordkoreas" beseitigt sein. Das sagte Südkoreas nationaler Sicherheitsberater Chung Eui Yong am Dienstag nach der Rückkehr von einem zweitägigen Besuch in Pjöngjang. Beide Koreas hätten sich auf ein baldiges Gipfeltreffen zwischen Kim und Präsident Moon Jae In geeinigt.

USA: Industrieaufträge fallen im Januar wie erwartet

WASHINGTON - Nach fünf Anstiegen in Folge sind die Industrieaufträge in den USA gefallen. Im Vergleich zum Vormonat seien sie im Januar um 1,4 Prozent gesunken, teilte das Handelsministerium am Dienstag in Washington mit. Volkswirte hatten diesen Rückgang erwartet.

Berenberg-Chefvolkswirt: Italien-Wahl größter politischer Unfall der Eurozone

FRANKFURT - Der Wahlerfolg von populistischen Parteien in Italien ist nach Einschätzung von Holger Schmieding, Chefvolkswirt der Berenberg Bank, der bisher größte politische Unfall in der Eurozone. "Das Wahlergebnis ist das wichtigste Risiko für unseren positiven Ausblick auf die wirtschaftliche Entwicklung in der Eurozone", sagte Schmieding am Dienstag in Frankfurt. "Eine Regierungsbeteiligung ohne eine der großen populistischen Parteien ist nicht möglich."

ROUNDUP/Ifo-Chef Fuest zu Europaplänen der GroKo: 'Wirklich katastrophal'

MÜNCHEN - Die künftige Bundesregierung wird in der Steuerpolitik nach Einschätzung von Ifo-Chef Clemens Fuest unter Zugzwang geraten. Die US-Steuerreform von Präsident Donald Trump werde den internationalen Steuerwettbewerb anheizen, prophezeite Fuest am Dienstag in München. "Die wird sich auswirken wie ein Erdbeben auf die internationale Besteuerung", sagte Fuest vor Beginn eines Steuersymposiums des bayerischen Handwerkstags. Auch Frankreich und Spanien wollten die Unternehmenssteuern senken.

ROUNDUP: Finanzmärkte erleichtert wegen neuer Hoffnung im Nordkorea-Konflikt

FRANKFURT - Anleger an den Finanzmärkten haben am Dienstag erleichtert auf Entspannungssignale im Nordkorea-Konflikt reagiert. Die Kurse vieler als sicher geltender Staatsanleihen und Währungen gaben aufgrund der gestiegenen Risikofreude nach. An den weltweiten Aktienmärkten legten die Kurse mehrheitlich zu.

Union und SPD wollen Koalitionsvertrag am Montag unterzeichnen

BERLIN - Die Spitzen von Union und SPD wollen den Koalitionsvertrag für eine Neuauflage der großen Koalition an diesem Montag (14.00 Uhr) unterzeichnen. An der Zeremonie im Paul-Löbe-Haus des Bundestages sollen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur vom Dienstag die Partei- und Fraktionschefs sowie die Generalsekretäre von CDU, CSU und SPD teilnehmen.

Deutschland: Zahl der offenen Stellen erreicht Höchststand

NÜRNBERG - Die Zahl der offenen Stellen in Deutschland hat Ende vergangenen Jahres einen Rekordstand erreicht. Im vierten Quartal 2017 gab es bundesweit knapp 1,2 Millionen unbesetzte Arbeitsplätze, wie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) am Dienstag in Nürnberg mitteilte. Das waren 128 000 offene Stellen mehr als im Vorjahreszeitraum und so viele wie nie zuvor, wie der IAB-Arbeitsmarktexperte Alexander Kubis sagte.

Kreise: EU prüft Zölle auf diverse US-Produkte

FRANKFURT - Die Europäische Union prüft einem Medienbericht zufolge derzeit Gegenmaßnahmen auf die angekündigten Einfuhrzölle der USA. Die EU habe das Recht, Waren im Wert von 50 Prozent des EU-Stahlexportvolumens in die USA, die von Importzöllen betroffen wären, unverzüglich mit Einfuhrzöllen zu belegen. Dies teilte nach Angaben der Nachrichtenagentur Bloomberg vom Dienstag die EU-Kommission Gesandten der nationalen Regierungen mit.

Baltenstaaten äußern Sorge vor transatlantischem Handelskonflikt

VILNIUS - Die Außenminister der baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen haben bei einem Treffen mit ihrem US-Kollegen Rex Tillerson ihre Sorge vor einem möglichen transatlantischen Handelskonflikt geäußert. "Wir haben unsere gemeinsame Position zum Ausdruck gebracht, dass Wirtschaftskriege, Handelskriege nicht das sind, was wir erwarten. Wir erwarten, dass es möglich sein wird, Positionen einander näher zu bringen", sagte der litauische Außenminister Linas Linkevicius der Agentur BNS nach Angaben vom Dienstag per Telefon aus Washington.

