Aktien Frankfurt Schluss: Dax rettet kleines Plus in den Feierabend

06.03.2018, 17:53 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag seinen Erholungskurs fortgesetzt. Die Kurse bröckelten allerdings ab, nachdem die US-Börsen ihre Gewinne zum Handelsauftakt nicht halten konnten. Der Dax rettete schließlich ein kleines Plus von 0,19 Prozent in den Feierabend und beendete den Tag mit 12 113,87 Punkten.

Investoren hätten die wieder günstigeren Kurse für Käufe genutzt, nachdem der deutsche Leitindex in der Vorwoche auf Talfahrt gegangen war. Sorgen um steigende Zinsen und einen sich anbahnenden Handelskonflikt mit den USA hatten belastet und den Dax zeitweise wieder unter 12 000 Punkte gedrückt. Nun seien wieder einige Schnäppchenjäger unterwegs gewesen, die auf eine zumindest temporäre Erholung spekulierten, sagte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die Experten vom Börsenstatistik-Magazin Index-Radar verwiesen ebenfalls auf den Zeitaspekt und halten weitere Verluste nach wie vor in nächster Zeit für wahrscheinlich.

An diesem Tag jedoch setzte sich die Erholungsbewegung erst einmal auch in den übrigen Indizes fort: Der MDax , in dem mittelgroße deutsche Unternehmen versammelt sind, gewann 0,58 Prozent auf 25 735,11 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax rückte um 1,20 Prozent auf 2567,74 Zähler vor. Europaweit hielten sich die Börsen ebenfalls im grünen Bereich. Die meisten gaben aber ebenfalls einen großen Teil ihrer Tagesgewinne wieder ab.