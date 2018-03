KONJUNKTUR von 17.00 Uhr - 07.03.2018

07.03.2018, 17:14 Uhr | dpa-AFX

USA: Handelsdefizit steigt auf neues Neunjahreshoch

WASHINGTON - Das Defizit in der US-amerikanischen Handelsbilanz hat sich zu Jahresbeginn von hohem Niveau aus nochmals ausgeweitet. Der Importüberschuss stieg um 2,7 Milliarden auf 56,6 Milliarden US-Dollar, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Das ist das höchste Defizit seit Oktober 2008. Diese Marke wurde bereits im Vormonat erreicht.

Australiens Notenbankchef kritisiert Trumps Zoll-Pläne scharf

SYDNEY - Als bislang einziger der weltweit führenden Währungshüter hat der Chef der Notenbank von Australien, Philip Lowe, die aktuelle wirtschaftliche Abschottungspolitik der USA mit deutlichen Worten kritisiert. Die von Präsident Donald Trump angekündigte Einführung hoher Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte sei "höchst bedauerlich und eine schlechte Politik", sagte Lowe am Mittwoch bei einer Konferenz in Sydney.

Kreise: USA könnten China im Handelskonflikt besonders ins Visier nehmen

NEW YORK - Die US-Regierung erwägt laut Insidern besonders starke Handels- und Investitionsbeschränkungen gegen den Rivalen China. Die Administration um US-Präsident Donald Trump denke über Zölle auf eine Vielzahl chinesischer Produkte nach, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch mit Bezug auf mit der Sache vertraute Personen. Demnach könnten etwa auch alltägliche Gebrauchsgegenstände wie Elektrogeräte, Schuhe und Kleidung betroffen sein. Zudem könnte es Beschränkungen für chinesische Investoren in den USA geben.

EU hat große Zweifel an Rechtmäßigkeit von Trumps Strafzöllen

BRÜSSEL - Die EU-Kommission zweifelt die Rechtmäßigkeit der von US-Präsident Donald Trump angekündigten Strafzölle auf Stahl und Aluminium an. "Wir haben große Zweifel, dass das im Einklang mit Regeln der Welthandelsorganisation ist", sagte EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström am Mittwoch in Brüssel. Trump hatte vergangene Woche Strafzölle in Höhe von 25 Prozent für Stahlimporte und 10 Prozent für Aluminiumimporte ins Spiel gebracht. Die durchschnittlichen Einfuhrabgaben beim US-EU-Warenhandel liegen deutlich darunter.

EU-Gipfel soll Sonderdebatte zum Handelskonflikt mit den USA führen

LUXEMBURG - Aus Sorge vor einem ernsten Handelskonflikt mit den USA hat EU-Ratspräsident Donald Tusk das Thema auf die Tagesordnung des nächsten EU-Gipfels Ende März gehoben. "Handelskriege sind schlecht und leicht zu verlieren", sagte Tusk am Mittwoch in Luxemburg. Politiker auf beiden Seiten des Atlantiks müssten nun verantwortungsvoll handeln.

USA: Produktivität stagniert Ende 2017

WASHINGTON - Die Produktivität der amerikanischen Wirtschaft hat sich im vierten Quartal 2017 überraschend nicht verändert. Wie das US-Arbeitsministerium am Mittwoch nach einer zweiten Schätzung mitteilte, habe es im Quartalsvergleich eine Stagnation gegeben. Analysten hatten hingegen einen Rückgang um 0,1 Prozent erwartet.

USA: Privatbeschäftigung steigt stärker als erwartet - ADP

WASHINGTON - In den USA zeigt sich der Arbeitsmarkt weiter von der robusten Seite: Im Februar hat die Privatwirtschaft mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Im Privatsektor seien 235 000 neue Stellen hinzugekommen, teilte der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Mittwoch mit. Analysten hatten nur mit 200 000 neuen Arbeitsplätzen gerechnet.

ROUNDUP/Brüssel widerspricht London: EU will nur Handelsabkommen nach Brexit

LUXEMBURG - Anders als von Großbritannien gewünscht will die Europäische Union nach dem Brexit nur ein herkömmliches Freihandelsabkommen mit London abschließen. Dies geht nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus dem Entwurf der Verhandlungsrichtlinien vor, den EU-Ratspräsident Donald Tusk am Mittwoch vorstellen will.

Eurozonen-Wirtschaft wächst 2017 schwächer als gedacht

LUXEMBURG - Die Wirtschaft der Eurozone ist im vergangenen Jahr etwas schwächer gewachsen als bisher bekannt. Wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mitteilte, lag die Wirtschaftsleistung (BIP) 2,3 Prozent über dem Niveau des Vorjahres. in einer früheren Schätzung waren die Statistiker noch von einem Zuwachs um 2,5 Prozent ausgegangen.

Fed-Direktorin Brainard: Raschere Zinsanhebungen denkbar

NEW YORK - Lael Brainard, Mitglied des einflussreichen Direktoriums der US-Notenbank, hält raschere Zinsanhebungen in diesem Jahr grundsätzlich für denkbar. "Das wirtschaftliche Umfeld heute ist das Spiegelbild des Umfelds, mit dem wir vor ein paar Jahren konfrontiert waren", sagte Brainard in der Nacht auf Mittwoch in New York. Während zuvor "starker Gegenwind" die Wirtschaftsdynamik geschwächt und den geldpolitischen Kurs belastet habe, sei heute das Gegenteil der Fall, weil sich der Gegenwind in Rückenwind gewandelt habe.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.