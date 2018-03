SPD: Gespräche zu Ministerposten laufen noch

08.03.2018, 16:01 Uhr | dpa-AFX

BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD hat die Besetzung der Bundesministerien einem Sprecher zufolge noch nicht komplett festgezurrt. "Es wird viel spekuliert, aber eine Reihe von Gesprächen stehen noch aus", sagte ein Parteisprecher der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Der kommissarische SPD-Vorsitzende Olaf Scholz und die designierte neue Parteichefin Andrea Nahles würden dem Präsidium der Sozialdemokraten an diesem Freitagmorgen einen Vorschlag unterbreiten.

Am Donnerstag waren bereits mehrere Namen und Posten durchgesickert - etwa, dass der bisherige Bundesjustizminister Heiko Maas in der neuen Regierung Außenminister werden soll. Juso-Chef Kevin Kühnert, der gegen eine weitere große Koalition Front gemacht hatte, kritisierte das auf Twitter - und fragte, ob es an diesem Freitag noch wie geplant eine Vorstandssitzung geben werde. "Frage für einen Freund", schrieb er ironisch dazu.