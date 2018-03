US-Vize Pence: Kims Gesprächswunsch bestätigt Trumps Strategie

09.03.2018, 17:16 Uhr | dpa-AFX

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Wunsch des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un nach einem Treffen mit Donald Trump beweist nach Ansicht von US-Vize Mike Pence die Wirksamkeit der Strategie des US-Präsidenten. Trumps Isolierung der nordkoreanischen Regierung zeige Wirkung, hieß es am Freitag in Washington in einer Stellungnahme des Vizepräsidenten.

"Die Nordkoreaner kommen an den Verhandlungstisch, obwohl die Vereinigten Staaten keinerlei Konzessionen gemacht und in enger Abstimmung mit unseren Alliierten immer weiter den Druck auf Kims Regierung erhöht haben", erklärte Pence. Die USA würden alle Sanktionen und die "Politik des maximalen Drucks" aufrechterhalten, bis Nordkorea konkrete, dauerhafte und überprüfbare Schritte zur Beendigung seines Nuklearprogramms unternehme.

Trump hatte zuvor zugestimmt, Kim zu treffen. Ort und Zeit waren zunächst offen.