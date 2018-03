Aktien Frankfurt Schluss: Dax geht zum Wochenschluss die Kraft aus

09.03.2018, 17:56 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich nach der Erholung der vergangenen Tage zum Wochenschluss zurückgehalten. Die Entspannung im Atomstreit zwischen den USA und Nordkorea sowie gute Nachrichten vom US-Arbeitsmarkt reichten nicht aus, um den Dax nachhaltig über den Widerstand um die 12 400 Punkte zu hieven. In diesem Bereich waren Investoren bereits am Vortag wieder vorsichtiger geworden. Der Dax schloss am Freitag mit einem Minus von 0,07 Prozent auf 12 346,68 Punkte. Auf Wochensicht stieg er um rund dreieinhalb Prozent.

Für den Index der mittelgroßen Werte MDax ging es am Freitag indes um 0,29 Prozent auf 26 124,89 Punkte nach oben und der Technologiewerte-Index TecDax rückte um 1,28 Prozent auf 2692,43 Punkte vor.

Die verfeindeten USA und Nordkorea wollen völlig überraschend bei einem historischen Gipfeltreffen über eine Lösung des Atomkonflikts sprechen. Zudem hatte die US-Wirtschaft im Februar mehr Stellen als erwartet geschaffen, während die Löhne und Gehälter nicht so deutlich gestiegen waren wie gedacht. Das milderte ein wenig die jüngst hochgekochten Sorgen vor einem schnellen Anstieg der Inflationsrate, die die US-Notenbank zu raschen Zinserhöhungen zwingen könnte. Zu hohe Zinsen können aber auf Aktienkurse drücken, da Anlagealternativen wie das klassische Sparbuch an Attraktivität gewinnen.

Thema bleibt zudem die Einführung von Strafzöllen auf Stahl und Aluminium durch die USA. Diese Entwicklung hatte zuletzt Befürchtungen eines internationalen Handelskonflikts mit einer zunehmenden Abschottung einzelner Staaten geweckt.