Dachverband der Notenbanken: Bargeld bei Sparern weiter beliebt

11.03.2018, 18:15 Uhr | dpa-AFX

BASEL (dpa-AFX) - Bargeld bleibt laut einer Studie der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) bei Sparern trotz immer neuer Möglichkeiten des bargeldlosen Zahlungsverkehr beliebt. "In vielen fortgeschrittenen Volkswirtschaften hat die Nachfrage nach Bargeld seit der großen Finanzkrise zugenommen", heißt es in einer Studie des in Basel ansässigen Dachverbands der führenden Notenbanken, die am Sonntag veröffentlicht wurde. Einen weiteren Grund für die wachsende Beliebtheit von Bargeld sehen die Autoren auch bei den aktuell niedrigen Zinssätzen.

Den wesentlichen Grund für das Horten von Bargeld sehen die Forscher aber in der Furcht vor einer neuen Finanzkrise. Laut der Studie könne vor allem in den entwickelten Volkswirtschaften beobachtet werden, dass die steigende Nachfrage nach Bargeld erst mit dem Beginn der jüngsten Finanzkrise eingesetzt habe. "Wahrscheinlich liegt die Motivation bei der Sicherung des Ersparten", hieß es

Im Vergleich zum Jahr 2000 haben die Forscher einen spürbaren Anstieg der Bargeldbestände festgestellt. In den von der BIZ betrachteten Ländern, darunter führende Industriestaaten und große Schwellen- und Entwicklungsländer, sei der Anteil des im Umlauf befindlichen Bargelds in diesem Zeitraum von sieben Prozent am Bruttoinlandsprodukts (BIP) auf zuletzt neun Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung gestiegen.

Einen besonders starken Anstieg bei der Beliebtheit des Bargeldes haben die BIZ-Forscher in Island festgestellt. "In Island hat sich die Nachfrage nach Bargeld seit der Bankenkrise mehr als verdoppelt", hieß es in der Studie. Der Inselstaat im hohen Norden zählte zu den Ländern, die von der Finanzkrise besonders hart getroffen wurden.

Laut der Studie bleibt Bargeld beliebt, obwohl die Verbraucher immer häufiger kleinere Rechnungen mit Karte oder modernen kontaktlosen Zahlungsmöglichkeiten begleichen. Die Forscher gehen sogar davon aus, dass die wachsende Zahl von Geldautomaten ein weiterer Grund für das steigende Interesse an Bargeld ist. Sie bieten die Möglichkeit, schnell und unkompliziert an Bargeld zu kommen.