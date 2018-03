DAX-FLASH: Gute Vorgaben aus Übersee dürften Dax-Erholung antreiben

12.03.2018, 07:32 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die gute Stimmung an der Wall Street dürfte zum Wochenstart auf den deutschen Aktienmarkt herüber schwappen. Der Broker IG taxierte den Dax am Montag rund zwei Stunden vor dem Start auf 12 407 Punkte und damit etwa ein halbes Prozent über seinem letzten Schluss. Damit würde das Börsenbarometer an die Erholung der Vorwoche anknüpfen. Zuletzt war die Marke von 12 400 Punkten aber noch eine zu hohe Hürde gewesen.

Der US-Aktienmarkt hatte am Freitag nach einem starken Arbeitsmarktbericht deutlich zugelegt. Der technologiewertelastige Nasdaq 100 schaffte sogar den Sprung auf ein Rekordhoch. Dem positiven Trend folgten zum Wochenstart auch die Börsen Asiens. Zuletzt belastende Themen wie der Handelskonflikt durch die US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium rückten zunächst in den Hintergrund.