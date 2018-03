12.03.2018, 08:13 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Innogy nach einer Grundsatzeinigung zwischen Eon und RWE über die Übernahme und Zerschlagung der RWE-Ökostromtochter vorerst auf "Neutral" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die Dreiparteienübereinkunft setze Wert frei, aber es gebe noch eine Menge Hindernisse zu überwinden, schrieb Analyst Christopher Laybutt in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion./ck/ag

Datum der Analyse: 12.03.2018