Macquarie hebt Innogy auf 'Outperform' und Ziel auf 40 Euro

12.03.2018, 08:13 Uhr | dpa-AFX

LONDON (dpa-AFX Broker) - Macquarie hat Innogy nach einer Grundsatzeinigung zwischen Eon und RWE über die Übernahme und Zerschlagung der RWE-Ökostromtochter von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft. Das Kursziel wurde von 34,50 auf 40,00 Euro angehoben. Die Grundsatzvereinbarung zwischen den beiden Versorgern über Innogy dürfte am Markt sehr positiv aufgenommen werden, schrieb Analyst Peter Crampton in einer am Montag vorliegenden Studie. Dabei verwies er auf das Übernahmeangebot von 40 Euro je Aktie./ck/ag

