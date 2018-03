Deutsche Anleihen starten etwas schwächer

12.03.2018, 08:32 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Montag mit leichten Kursverlusten in die Handelswoche gestartet. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,05 Prozent auf 156,97 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,64 Prozent. Auch an anderen Rentenmärkten Europas gab es am Morgen kaum Kursveränderungen.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Wochenauftakt am Devisenmarkt. In der Eurozone und in den USA werden im Tagesverlauf keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht, an denen sich die Anleger orientieren könnten.

Die Bundesanleihen bleiben vorerst etwas unter Druck. In den USA war die Lohnentwicklung im Februar hinter den Erwartungen zurückgeblieben, wie aus Daten vom vergangenen Freitag hervorgeht. Letzteres spricht gegen stärkere Inflationserwartungen und raschere Zinsanhebungen durch die US-Notenbank Fed.