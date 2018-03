Deutsche Anleihen: Kurse drehen ins Plus

14.03.2018, 18:30 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch im Nachmittagshandel ins Plus gedreht. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,17 Prozent auf 157,86 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel um drei Basispunkte auf 0,59 Prozent.

EZB-Präsident Mario Draghi hatte am Morgen in einer Rede in Frankfurt erneut keine schnelle Straffung der bisher sehr lockeren Geldpolitik in Aussicht gestellt. Trotz des Aufschwungs bleibe die Inflation weiter gedämpft. Man werde eine Wende erst einleiten, wenn sich die Inflationsentwicklung nachhaltig dem Preisziel von knapp zwei Prozent annähere. "Die EZB bleibt geduldig, beständig und vorsichtig", kommentierte Carsten Brzeski, Chefvolkswirt bei der ING-Diba.

Gestützt wurden die Anleihen am Nachmittag durch schwache Wirtschaftsdaten aus den USA. Die Umsätze im amerikanischen Einzelhandel sind im Februar um 0,1 Prozent zum Vormonat gesunken. Dies ist der dritte Rückgang in Folge. Volkswirte hatten hingegen mit einem Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet.