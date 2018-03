Nach Giftanschlag: Röttgen will russisches Geld unter die Lupe nehmen

15.03.2018, 05:46 Uhr | dpa-AFX

BERLIN (dpa-AFX) - Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen hat sich dafür ausgesprochen, nach dem Giftanschlag auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal russisches Geld in Europa unter die Lupe zu nehmen. In London und anderen europäischen Großstädten sei "dubioses Großkapital russischer Herkunft mit leichten Möglichkeiten der Geldwäsche unübersehbar", sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

"Hier sollte Großbritannien, aber auch die Europäer ihre bisherige Politik der Offenheit korrigieren." Dies wäre eine erste Konsequenz aus den Vorfällen, sagte Röttgen.

Wegen des Giftanschlags auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal sind die Beziehungen zwischen Großbritannien und Russland äußerst angespannt. Die britische Regierung will 23 russische Diplomaten ausweisen, obwohl Russland jede Verwicklung in die Tat abstreitet. Ein britisches Ultimatum zur Aufklärung der Herkunft des bei dem Anschlag mutmaßlich eingesetzten Nervengifts Nowitschok ließ Moskau verstreichen. Das Gift wurde in der Sowjetunion entwickelt; woher der bei dem Anschlag eingesetzte Stoff stammt, ist unbekannt.

Röttgen sagte, Großbritannien habe Solidarität verdient und einen Anspruch darauf. "Meine Meinung ist, dass angesichts des Befundes, der vorliegt, nämlich dass es sich um ein Nervengift als Teil einer chemischen Waffe aus russischer Entwicklung und Produktion handelt, es nun eine klare russische Verantwortung gibt zu kooperieren." Russland müsse selber klarstellen, ob es eine direkte staatliche Beteiligung gebe, oder ob das Gift außer Kontrolle geraten sei.

"Die Verweigerung der Kooperation Russlands ist inakzeptabel", sagte Röttgen. "Wenn es dabei bleiben sollte, dann muss es auch seitens Großbritanniens ernste Konsequenzen geben. Und die sollten dann auch mit Partnern und Alliierten abgesprochen werden, damit sie auch auf Unterstützung der Partner rechnen können."