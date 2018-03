Munich Re legen zu - Experten loben Ziele und Aktienrückkauf

15.03.2018, 09:47 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Munich Re haben am Donnerstag mit plus anderthalb Prozent zu den Dax-Favoriten gehört. Der weltgrößte Rückversicherer will seinen Gewinn in den kommenden Jahren kräftig steigern bis auf 2,8 Milliarden Euro im Jahr 2020. Für das laufende Jahr kalkuliert der Konzern mit 2,1 bis 2,5 Milliarden Euro.

Die Experten von JPMorgan, Goldman Sachs und RBC kommentierten die Ziele positiv. "Das Management habe nun einen klaren Wachstumsweg vorgegeben", erklärte Kamran Hossain von RBC. Goldman-Experte Sami Taipalus ergänzte, dass mit dem für 2018 avisierten Gewinn die Dividende sowie die Kosten für das Aktienrückkaufprogramm mehr als gedeckt seien.

Das angekündigte Aktienrückkaufprogramm über eine Milliarde Euro kam für den Markt zwar nicht überraschend, wird aber gleichwohl als Kursstütze gesehen./ag/das

