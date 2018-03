Lufthansa ließ Airbus-Jets wegen Kurzschluss-Gefahr zeitweise am Boden

15.03.2018, 12:08 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Lufthansa hat ihre neuen Airbus-Mittelstreckenjets wegen Kurzschluss-Gefahr vorübergehend außer Betrieb genommen. An dem Airbus A320neo habe in den Triebwerken des Herstellers Pratt & Whitney ein Kabel gescheuert und gedroht blank zu werden, berichtete Lufthansa-Chef Carsten Spohr am Donnerstag vor Journalisten in Frankfurt. Europas größte Airline habe daraufhin zeitweise alle Maschinen des Typs am Boden gelassen und das Problem behoben.

Von den drohenden Triebwerksausfällen wegen problematischer Dichtungen bei dem Flieger sind die Exemplare der Lufthansa Spohr zufolge aber nicht betroffen. Pratt hatte den Dichtungstyp nur in Triebwerke eingebaut, die ab Dezember 2017 an die Airlines ausgeliefert wurden. Der Hersteller hat die Produktion inzwischen wieder umgestellt. Für die betroffenen Flugzeuge gelten in der EU und den USA Flugbeschränkungen. Indien verhängte vor wenigen Tagen sogar ein totales Flugverbot.

Die Triebwerke, die die A320neo so viel spritsparender machen als ihre Vorgängerin A320, bereiten seit der Auslieferung der ersten Exemplare Schwierigkeiten. Hitze- und Softwareprobleme führten schon 2016 dazu, dass die United-Technologies-Tochter Pratt & Whitney dem Lieferplan um Monate hinterher hinkt. Dadurch werden auch die Airbus-Jets später an die Fluggesellschaften ausgeliefert. So sollte die Lufthansa eigentlich schon 20 Exemplare des Fliegers bekommen haben. Tatsächlich seien nur 10 eingetroffen, sagte Spohr.

Dabei hatte der Konzern bei den Triebwerken bewusst auf zwei Pferde gesetzt. Um von möglichen Problemen mit den hochmodernen Antrieben nicht voll getroffen zu werden, hatte die Lufthansa einen Teil der Flieger mit den Triebwerken von Pratt & Whitney und einen anderen Teil mit dem Konkurrenzmodell von CFM bestellt. Wie es scheine, hätten nun aber beide Typen Probleme, sagte Spohr. Auch Airbus-Chef Tom Enders hatte CFM zuletzt eine mangelnde Produktreife angekreidet. Der französisch-amerikanische Triebwerksbauer ist ein Gemeinschaftsunternehmen von Safran und General Electric.