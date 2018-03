DAX-FLASH: Dax macht Boden gut - Dow steigt wieder über 25000 Punkte

15.03.2018, 16:44 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Angetrieben von Kursgewinnen an der Wall Street hat auch der Dax am Donnerstagnachmittag die Gewinne ausgebaut. Der Leitindex stieg um 1,09 Prozent auf 12371,74 Punkte. Er setzte damit die am Vortag begonnene Erholung fort. In New York erholte sich der Dow Jones Industrial nach drei verlustreichen Tagen ebenfalls um 1,13 Prozent und stieg wieder über die Marke von 25 000 Punkten.

Mike van Dulken vom Broker Accendo Markets führte die Erholung an den Börsen auf die Ernennung des Fernsehmoderators und Ökonomen Larry Kudlow zum oberster Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump zurück. Diese habe wieder für etwas mehr Sicherheit unter Investoren gesorgt, so der Analyst. Kudlow hatte sich zuletzt mehrfach gegen Strafzölle ausgesprochen hat, wie Trump sie auf Stahl- und Aluminiumimporte verhängen will.