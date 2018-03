KONJUNKTUR von 17.00 Uhr - 15.03.2018

15.03.2018, 17:13 Uhr | dpa-AFX

ROUNDUP: USA verhängen Sanktionen gegen Russland wegen Wahlbeeinflussung

WASHINGTON - Wegen der mutmaßlichen russischen Einflussnahme auf die US-Präsidentschaftswahl hat die Regierung von Donald Trump Sanktionen gegen Moskau verhängt. Die Strafmaßnahmen richten sich gegen 19 Personen und fünf Organisationen, wie das Finanzministerium am Donnerstag in Washington mitteilte.

ROUNDUP: Altmaier sucht im Handelskonflikt mit USA nach Verhandlungslösung

BERLIN/WASHINGTON - Im Handelskonflikt mit den USA über Strafzölle sucht der neue Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) eine Lösung am Verhandlungstisch. Höhere Zölle führten dazu, dass am Ende die Bürger den Preis zahlten, sagte Altmaier am Donnerstag bei der Amtsübergabe im Wirtschaftsministerium in Berlin. Er werde dazu demnächst auch mit seinem US-Amtskollegen Wilbur Ross telefonieren. Eine Eskalation müsse vermieden werden.

IWF-Chefin Lagarde warnt vor Protektionismus

WASHINGTON - Die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde, hat vor der Errichtung weltweiter Handelsbarrieren gewarnt. Die jüngst beschlossenen Einfuhrzölle der USA dürften nicht zu einer Eskalation mit protektionistischen Gegenmaßnahmen führen, lässt sich die IWF-Chefin in einer Mitteilung vom Donnerstag zitieren. "Die Wirtschaftsgeschichte zeigt deutlich, dass Handelskriege nicht nur das globale Wachstum beeinträchtigen, sondern auch nicht zu gewinnen sind." Die Französin widerspricht damit US-Präsident Donald Trump, der Handelskriege für recht leicht zu gewinnen hält.

IWF: Konjunkturaufschwung muss abgesichert werden

WASHINGTON - Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat im Vorfeld des G-20-Treffens von Finanzministern und Notenbankern vor Selbstzufriedenheit gewarnt. "Die gute Nachricht ist, dass sich die Wachstumsdynamik weiter verstärkt hat", lässt sich IWF-Chefin Christine Lagarde in einer Mitteilung vom Donnerstag zitieren. "Aber obwohl die Sonne in der Weltwirtschaft noch scheint, tauchen am Horizont mehr Wolken auf." Beispielhaft nannte sie zunehmende Spannungen im Außenhandel, die jüngsten Börsenturbulenzen und allgemeine politische Unsicherheiten.

USA: NAHB-Hausmarktindex fällt zum dritten Mal in Folge

WASHINGTON - Die Lage am US-Häusermarkt hat sich im März weiter eingetrübt, allerdings von hohem Niveau aus. Der NAHB-Hausmarktindex fiel um einen Punkt auf 70 Zähler, wie die National Association of Home Builders (NAHB) am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten mit 72 Punkten gerechnet. Nach einer Revidierung des Vormonatswerts ist es der dritte Rückgang des Indikators in Folge. Im Dezember hatte er bei 74 Punkten den höchsten Stand seit 18 Jahren erreicht.

USA: Philly-Fed-Index fällt deutlicher als erwartet

PHILADELPHIA - In den USA hat sich das Geschäftsklima in der Region Philadelphia im März stärker als erwartet eingetrübt. Der Indikator der regionalen Notenbank (Philly-Fed-Index) fiel von 25,8 Punkten im Vormonat auf 22,3 Punkte, wie die regionale Zentralbank am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten einen etwas geringeren Rückgang auf 23,0 Punkte erwartet.

USA: Anstieg der Einfuhrpreise verstärkt sich etwas

WASHINGTON - In den USA hat sich der Anstieg der Importpreise im Februar etwas verstärkt. Die Preise für in die USA eingeführte Güter legten zum Vorjahresmonat um 3,5 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten diesen Wert erwartet.

USA: Empire-State-Index steigt deutlich

NEW YORK - Die Stimmung in der Industrie im US-Bundesstaat New York hat sich im März spürbar aufgehellt. Der Empire-State-Index stieg von 13,1 Punkten im Vormonat auf 22,5 Zähler, wie die regionale Notenbank von New York am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten mit einem wesentlich schwächeren Anstieg auf 15,0 Punkten gerechnet.

Arbeitslosigkeit in Griechenland leicht gestiegen

ATHEN - Die Arbeitslosigkeit in Griechenland ist zum Jahresende 2017 gestiegen. Die Arbeitslosenquote im vierten Quartal lag bei 21,2 Prozent, nach 20,2 Prozent im Vorquartal. Das teilte das griechische Statistikamt (Elstat) am Donnerstag mit. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat sich die Lage aber verbessert: Damals lag die Quote bei 23,6 Prozent. Am stärksten betroffen sind weiterhin junge Menschen. 42,3 Prozent von ihnen hatten im vierten Quartal 2017 keinen Job.

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stärker gefallen als erwartet

WASHINGTON - In den USA sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stärker gefallen als erwartet. In der vergangenen Woche sei die Zahl der Erstanträge um 4000 auf 226 000 gesunken, teilte das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mit. Volkswirte hatten lediglich mit einem Rückgang auf 228 000 Anträge gerechnet.

Ukrainisches Parlament ernennt neuen Zentralbankchef

KIEW - Das ukrainische Parlament hat Jakow Smoli zum neuen Chef der Zentralbank gewählt. Für die Kandidatur stimmten in Kiew am Donnerstag 247 Abgeordnete, bei 226 notwendigen. Der 57-jährige Banker war seit April 2014 stellvertretender Zentralbankchef. Zuvor war Vorgängerin Walerija Gontarewa offiziell entlassen worden. Sie war bereits im vergangenen Jahr von ihrem Posten zurückgetreten.

EU und Großbritannien nähern sich bei Brexit-Übergangsphase an

LONDON/BRÜSSEL - Großbritannien hat weitere Zugeständnisse an die Europäische Union signalisiert, um nächste Woche eine Einigung über eine Übergangsphase nach dem Brexit zu erzielen. Der britische Brexit-Minister David Davis ist nun bereit, die von der EU vorgeschlagene Frist bis Ende 2020 zu akzeptieren, wie britische Medien am Donnerstag meldeten. Ursprünglich wollte London eine Übergangsfrist bis Frühjahr 2021.

Tschechischer Notenbank-Chef: Heimische Wirtschaft überhitzt

PRAG - Nach Auffassung des tschechischen Notenbank-Chefs Jiri Rusnok überhitzt die tschechische Wirtschaft. Ihr aktuelles Wachstum liege über ihrem Potenzial, warnte Rusnok bei einem Treffen mit Unternehmern in Liberec (Reichenberg) nach Zeitungsberichten vom Donnerstag.

IWH: Deutsche Wirtschaft könnte an Kapazitätsgrenze stoßen

HALLE - Die boomende deutsche Wirtschaft stößt aus Sicht des Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) mehr und mehr an ihre Kapazitätsgrenzen. "Das Bruttoinlandsprodukt expandiert nach vorliegender Prognose im Jahr 2018 um 2,2 Prozent", teilte das IWH am Donnerstag in Halle mit. Jedoch hätten die Unternehmen ihre Aussichten im Januar und vor allem im Februar sehr viel vorsichtiger beurteilt.

Norwegens Notenbank signalisiert baldige Zinserhöhung

OSLO - In Norwegen könnte der Leitzins in diesem Jahr wieder angehoben werden. In der Zeit "nach dem Sommer 2018" sei eine Zinserhöhung "höchstwahrscheinlich", sagte der Chef der norwegischen Notenbank, Oystein Olsen, am Donnerstag nach geldpolitischen Beschlüssen. Analysten hatten sich zwar schon bisher eine Zinsanhebung in diesem Jahr vorstellen können. Allerdings war bislang unklar, welchen Zeitpunkt die Notenbank selbst anpeilt.

Schweizerische Notenbank hält an lockerer Geldpolitik fest

ZÜRICH - Die Schweizerische Notenbank (SNB) hält an ihrer extrem lockeren Geldpolitik fest. Wie die SNB am Donnerstag bekanntgab, liegt der Zielsatz für den Dreimonatslibor weiter in einer Spanne von minus 1,25 und minus 0,25 Prozent. Der Einlagensatz beträgt ebenfalls unverändert minus 0,75 Prozent.

